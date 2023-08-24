Дуа Липа появилась на обложке самого престижного издания о моде

Исполнительница Дуа Липа стала героиней сентябрьской обложки французского Vogue. Об этом певица и журнал совместно сообщили в социальных сетях.

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Съемки исполнительницы проходили в Лондоне. Она позировала перед объективом модного турецкого фотографа Мерта Аласа.

Стилизовала съемку Ванесса Рейд, которая подобрала для Дуа Липы образы домов моды Alaïa, Courrèges, JW Anderson, Givenchy, Bottega Veneta, Rick Owens.

22 августа Дуа Липа отмечала день рождения со своей подругой Сарой Лизандер, сестрой Риной Липой, дизайнером Симоном Портом Жакмю и другими близкими ей людьми.