79-летнюю Катрин Денев узнали по прическе на обложке глянца

79-летняя актриса позировала с двух ракурсов для обложки глянца: лицом и затылком. Уже по укладке в тизере поклонники узнали Катрин Денев. Позже появилась основная версия кавера, на которой звезда позировала в бежевом тренче и с легким макияжем со стрелками.

Катрин Денев стала звездой после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики». В следующем году исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение». В 2020 году Катрин снималась в драме «После меня», и прямо на съемках под Парижем у актрисы случился инсульт. Съемки пришлось отложить сначала по этой причине, а затем из-за локдауна во Франции. Летом 2021 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера картины, где Денев встретили бурными аплодисментами. В 2022 году актрисе вручили почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на 79-м Венецианском кинофестивале.