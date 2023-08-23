Светикова рассказала, как флиртовала с Кутуньо

«Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда. Естественно, он легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной. Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом. Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт. И этот флирт я буду помнить всегда! Светлая память великому человеку», — заявила Светикова.