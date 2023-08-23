Рита Ора показала фигуру в крошечном купальнике
Певица Рита Ора поделилась с подписчиками личного блога фотографиями из отпуска на Ибице, где она отдыхает вместе со своим мужем, режиссером Тайкой Вайтити.
32-летняя Рита Ора продемонстрировала поклонникам сразу несколько пляжных образов. На первом фото певица позировала в крошечном серебристом бикини, состоящем из треугольного лифа и трусов-стрингов на завязках. Звезда декорировала купальник несколькими цепочками и надела солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами. На другом снимке Рита Ора запечатлена в цветастом бикини с принтом под рептилию, который она обыграла винтажным колье с подвеской в виде змеи.
«Еще больше невероятных воспоминаний. Я пыталась воздержаться от публикации, пока мой отпуск полностью не закончится, но в пятницу у меня выходит песня, и я очень взволнована», — подписала фотографии певица.
В прошлом году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым до этого встречалась около года. Весной 2023 года Рита Ора и Тайка Вайтити стали героями австралийской версии журнала Vogue. В интервью пара впервые рассказала о своей тайной свадьбе. По словам супругов, они устроили небольшое торжество в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пригласили только самых близких друзей.