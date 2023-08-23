Все лето 45-летний Дмитрий Исхаков подогревал слухи о романе и даже свадьбе с 28-летней актрисой Софьей Синицыной. Началось все с неоднозначного поста бывшей девушки Павла Табакова. Софья опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ) свадебное фото с Дмитрием и подписью: «I said yes 12.05.2023». После этого пара завалила соцсети совместными фотографиями, одну из которых Дмитрий подписал: «Похитила мое ледяное сердце».

Исхаков — фотограф, поэтому поклонники в достоверность публикаций не поверили, списав все на стилизованную фотосессию. Однако вскоре Дмитрий и Софья начали регулярно выходить в свет вместе, а параллельно публиковали совместный контент романтического характера.

В июне Telegram-канал «Только никому» нашел Дмитрия Исхакова на сайте знакомств. В аккаунте 45-летнего «Алекса» стоит синяя галочка, для получения которой необходимо пройти проверку с помощью селфи и тем самым подтвердить подлинность своих фото. Однако и после разоблачения Дмитрий и Софья продолжили публиковать совместные кадры. Так продолжалось до конца июля.