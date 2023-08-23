Кендалл Дженнер снялась обнаженной на коне и вызвала споры в Сети

О том, что Кендалл Дженнер хлебом не корми — дай раздеться для новой фотосессии, ее поклонники знают давно и уже привыкли. Да и к тому же обнаженные снимки селебрити способны возглавить любой топ самых hot, так что никто прежде и не жаловался. Однако свежей публикацией в Инстаграме* модель спровоцировала массу гневных отзывов и негодование критиканов.

© Super.ru

Все дело в том, что голая Кендалл для рекламной кампании бренда Stella McCartney взобралась на белого коня. На фото для зимней коллекции под названием Horse Power на Дженнер надеты лишь сапоги, а самые интимные места, которые ненароком могли попасть в кадр, девушка прикрыла ладонью. В общем, зима обещает быть жаркой!

Super.ru

Подписчики задумку не оценили от слова совсем: ладно, говорят они, что Кендалл разделась, но на животного зачем лезть? Под фотографией в аккаунте бренда они не на шутку взбунтовались и закидали знаменитость гневными комментариями и смайликами: «Так разочаровывает», «Бедный конь», «Почему она голая? Почему опять кто-то из Кардашьян? Они так надоели», «Тот факт, что она голая прижимает грудь пальцами верхом на животном, просто ужас».

Не понравилось публике и то, что бренд, основательница которого активно выступает в поддержку защиты животных, пригласил на съемки именно Кендалл, которая не отказывает себе ни в одежде, ни в аксессуарах из натуральной кожи и меха.

Сама экс-подружка Гарри Стайлса, кажется, не слишком переживает. На остальных снимках-то она приоделась, и там комментарии уже совсем другого рода — сплошные «вау» и бесконечное количество сердечек.