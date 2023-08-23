Ирина Шейк назвала Тома Брэди парнем своей мечты

Похоже, Том Брэди не единственный, кто забил тачдаун. Ирина Шейк очень взволнована своим романом с легендой НФЛ, который, по словам супермодели, является её парнем мечты. Российская звезда очень впечатлена и ей нравится с ним встречаться. По слухам, отношения пары становятся всё более серьёзными, а что касается плотных графиков, то они научились их правильно совмещать!

«Они работают по своему графику и встречаются везде, где только можно. Ирина не возражает против поездок к нему. Она очень рада их отношениям», — рассказал источник.

Новости о романе появились после того, как в прошлом месяце селебрити провели ночь в Лос-Анджелесе, а в начале этого месяца в течение двух дней были вместе в отеле Twenty Two в Лондоне. А ещё бывшего чемпиона НФЛ и супермодель заметили в одном и том же роскошном отеле, но заселились они в него по отдельности. Правда, с интервалом всего в пять минут, так что конспирация не удалась.

О союзе пары заговорили в мае, когда инсайдер сообщил прессе, что Шейк бросилась на шею бывшему игроку New England Patriots на свадьбе Джо Нахмада с Мэдисон Хедрик. «Она преследовала его все выходные. Она бросалась на него», — рассказал тогда один из очевидцев.