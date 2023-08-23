Климова рассказала о своем скрытом таланте

Также Екатерину попросили рассказать что-нибудь, что может удивить людей. «Вы не поверите, но я люблю готовить. И еще пишу стихи. Но если бы я серьезно относилась к этому своему таланту, то, наверно, я бы уже делилась ими, но я делаю это исключительно из своих внутренних целей. Хотя мои последние стихи звучали в одном из сериалов. Когда надо — я могу. А вообще я бы хотела обладать вокальными данными. Например, как у Марии Каллас», — призналась артистка.