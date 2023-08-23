Климова рассказала о своем скрытом таланте
Также актриса призналась, что мечтала бы обладать вокальными данными как у Марии Каллас.
Екатерина Климова решила провести небольшую экскурсию по своей квартире. Сответствующее видео было выложено на собственном канале артистки.
У знаменитости большая квартира, при входе в которую открывается вид на уютную гостиную и деревянную кухню. В спальне Екатерины стоит балетный станок, на котором она периодически занимается.
В гардеробной актрисы находится массажное кресло и стол, усыпанный обложками журналов, на которых красуется сама Климова. На втором этаже жилья звезды расположены четыре комнаты, которые она не стала показывать.
Также Екатерину попросили рассказать что-нибудь, что может удивить людей. «Вы не поверите, но я люблю готовить. И еще пишу стихи. Но если бы я серьезно относилась к этому своему таланту, то, наверно, я бы уже делилась ими, но я делаю это исключительно из своих внутренних целей. Хотя мои последние стихи звучали в одном из сериалов. Когда надо — я могу. А вообще я бы хотела обладать вокальными данными. Например, как у Марии Каллас», — призналась артистка.