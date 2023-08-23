Стало известно, какие пластические операции потребуются Ладе Дэнс после ДТП
Хирург также назвал срок, когда можно будет приступить к подобным процедурам
Пластический хирург Александр Вдовин объяснил изданию «Страсти» какие операции на лице потребуются Ладе Дэнс после аварии в Подмосковье. Напомним, что в начале месяца певица попала в ДТП и попала в больницу с многочисленными травмами и порезами на лице.
Эксперт отметил, что для начала над лицом артистки должны поработать хирурги — сшить все слои кожи, чтобы затем уже пластические хирурги могли взяться за дело.
«Нужно все правильно подготовить к тому, чтобы мы могли заняться шлифовкой рубцов или работой с внутренними рубцами, которые могли образоваться вследствие полученных травм, чтобы кожа стала подвижной. После этого можно уже заниматься восстановлением и коррекцией каких-то визуальных несовершенств, например, пигментации и т. д. Как только у нее заживут крупные разрывы, уже можно говорить о косметологических процедурах: после шлифовок можно применять аппаратные методики, направленные на сокращение кожного лоскута и борьбу с какими-то другими визуальными несовершенствами. К слову сказать, для избавления от пигментации применяются как лазерные шлифовки кожи, так и радиоволновая энергия, например, игольчатый RF-лифтинг. Обе процедуры применяются не только для устранения морщин, пигментации, рубцов, но и осуществляют подтяжку кожи. Причем они могут применяться как самостоятельно, так и в протоколе по коррекции внешности», — заявил специалист.
Он также отметил, что в случае сохранения ассиметрии могут понадобится иные хирургические коррекции. Например, блефаропластика, ринопластика, эндоскопический лифтинг или, наоборот, подтяжка средней зоны или нижней трети лица.
Ко всем подобным процедурам можно будет прибегнуть не раньше, чем через полгода — таков срок восстановления после ДТП.