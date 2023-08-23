Стало известно, какие пластические операции потребуются Ладе Дэнс после ДТП

«Нужно все правильно подготовить к тому, чтобы мы могли заняться шлифовкой рубцов или работой с внутренними рубцами, которые могли образоваться вследствие полученных травм, чтобы кожа стала подвижной. После этого можно уже заниматься восстановлением и коррекцией каких-то визуальных несовершенств, например, пигментации и т. д. Как только у нее заживут крупные разрывы, уже можно говорить о косметологических процедурах: после шлифовок можно применять аппаратные методики, направленные на сокращение кожного лоскута и борьбу с какими-то другими визуальными несовершенствами. К слову сказать, для избавления от пигментации применяются как лазерные шлифовки кожи, так и радиоволновая энергия, например, игольчатый RF-лифтинг. Обе процедуры применяются не только для устранения морщин, пигментации, рубцов, но и осуществляют подтяжку кожи. Причем они могут применяться как самостоятельно, так и в протоколе по коррекции внешности», — заявил специалист.