Наталья Рудова рассказала о травле в школе из-за худобы

Актриса Наталья Рудова рассказала, из-за чего ее травили в школе. Об этом она написала у себя в личном блоге.

© Газета.Ru

Наталья Рудова призналась, что в подростком возрасте над ней часто издевались одноклассники и даже дали ей две клички.

"В школе было два прозвища: модель и дистрофик. Оба я воспринимала как комплимент и всегда хотела быть выше", — призналась Рудова.

Наталья Рудова наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и Ксении Ковальчук в ситкоме "Универ. Новая общага".

22 августа Рудова посетила премьеру фильма "Жизнь по вызову. Док", где заявила, что крайне негативно относится к эскортницам. Актриса "не считает за женщин тех, кто упал так низко".