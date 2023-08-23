Наталья Рудова рассказала о травле в школе из-за худобы
Актриса Наталья Рудова рассказала, из-за чего ее травили в школе. Об этом она написала у себя в личном блоге.
Наталья Рудова призналась, что в подростком возрасте над ней часто издевались одноклассники и даже дали ей две клички.
"В школе было два прозвища: модель и дистрофик. Оба я воспринимала как комплимент и всегда хотела быть выше", — призналась Рудова.
Наталья Рудова наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день" и Ксении Ковальчук в ситкоме "Универ. Новая общага".
22 августа Рудова посетила премьеру фильма "Жизнь по вызову. Док", где заявила, что крайне негативно относится к эскортницам. Актриса "не считает за женщин тех, кто упал так низко".
Рудова уточнила, что к содержанкам у нее немного другое отношение. Звезда считает, что такие дамы заводят романы при том, что не испытывают чувства к партнеру. Однако, по ее мнению, женщины, живущие за счет мужчины, — это не что-то плохое.