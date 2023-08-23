Рита Ора выложила новое фото в бикини

Рита Ора показала новое фото в бикини
Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее личном блоге.
На размещенном снимке 32-летняя исполнительница предстала в раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с многочисленными завязками. Звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота и несколько татуировок на руке.
В качестве аксессуаров она выбрала цепи и бусы, надетые на живот, а также солнцезащитные очки. При этом знаменитость отказалась от макияжа на лице.
Поклонники оценили внешность Оры в комментариях под постом.
«Вот это фигура», «Очень горячая девочка», «Идеальная», «Как же мне нравится!» — написали они.
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