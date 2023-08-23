Рита Ора выложила новое фото в бикини

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее личном блоге.

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На размещенном снимке 32-летняя исполнительница предстала в раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с многочисленными завязками. Звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота и несколько татуировок на руке.

В качестве аксессуаров она выбрала цепи и бусы, надетые на живот, а также солнцезащитные очки. При этом знаменитость отказалась от макияжа на лице.

Поклонники оценили внешность Оры в комментариях под постом.