Жена Джастина Бибера показала фигуру в джинсовом купальнике

Модель Хейли Бибер поделилась с подписчиками личного блога кадрами из рекламной кампании собственного косметического бренда Rhode.

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26-летняя Хейли Бибер позировала на фоне красного автомобиля с откидным верхом в джинсовом бикини, состоящем из спортивного топа и трусов-шорт. Жена Джастина Бибера дополнила образ массивными золотыми серьгами и солнцезащитными очками. Звезда сделала макияж в бронзовых оттенках и подчеркнула губы розовым блеском из новой коллекции Rhode.

«Клубничная глазурь», — подписала снимки модель.

В 2022 году Хейли Бибер впервые выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка косметических средств минималистична, а каждый продукт стоил около $30.

В середине августа Хейли Бибер перекрасила волосы и показала поклонникам результат преображения. Супруга Джастина Бибера рассказала подписчикам, что решила отказаться от блонда в пользу более темного оттенка.

«Мы назвали этот цвет «масло для печенья с корицей». Новый цвет волос в честь потрясающей Хейли Бибер», — рассказал о новом образе звезды звездный парикмахер Мэтт Рез.