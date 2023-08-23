50-летняя Юлия Высоцкая выложила фото в купальнике

Телеведущая Юлия Высоцкая вышла на публику в откровенном образе во время отдыха в Италии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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50-летняя Юлия Высоцкая позировала в черном купальнике и шортах, поверх которых накинула рубашку. Перед камерой она позировала без укладки и макияжа.

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"Юлечка, это вы нас лечите и заряжаете своим позитивом, энергией, любовью", "Мечтаю увидеть вас в роли Грейс Келли! У вас одно лицо", "Юля, вы очаровательны!", "Юлечка, побольше вам позитива! И от сцены, и от друзей, и от родных", — написали пользователи соцсетей в комментариях.

С 1998 года Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились в 1996 году на фестивале "Кинотавр". У супругов двое детей: Мария и Павел. В 2013 году Мария Кончаловская попала в аварию, когда за рулем находился ее знаменитый отец. С тех пор девушка находится в коме. Артисты не рассказывают в интервью о своей дочери.