Юлия Такшина похвасталась стройной фигурой на пляже в Сочи

В течение всего лета Юлии Такшиной так и не удалось насладиться теплыми деньками. Почти все время она провела на съемках. Не так давно актриса все-таки объявила о завершении съемочного процесса сериала «Алла, такси!», где она снималась вместе с Ольгой Прокофьевой , Андреем Чернышевым и Маратом Башаровым. И сейчас она решила побаловать себя отпуском на побережье Черного моря. Такшина отправилась в Адлер.

Женщина поделилась снимками с отдыха. На берегу моря Юлия позирует в черном открытом купальнике, демонстрируя отличную фигуру. «Два дня моря. Надышаться… море, морюшко, как же я тебя люблю», — пишет Юлия. Сразу видно, что знаменитость тщательно следит за фигурой и не дает себе расслабляться. Поклонники пришли в восторг от форм звезды сериала «Не родись красивой». «Хорошая баба на дороге не валяется, хорошая баба валяется на пляже», «Юля, вы красотка», «Богиня. Как же приятно смотреть на гармоничного человека», «Просто идеальная фигурка», – пишут фолловеры.

Кстати, однажды Юлия Такшина поделилась своими секретами стройности. Женщина давно перестала изнурять себя голодовками. Она предпочитает кушать именно те продукты, которые доставляют ей удовольствие. А вот диеты, по ее мнению, приводят к постоянным срывам и набору веса. Юлия знает, что в вечернее время метаболизм замедляется, а вот в первой половине дня можно позволить себе даже калорийную пищу. «Есть одно золотое правило, которого я стараюсь придерживаться. Это- количество и время приёма пищи. Я достаточно плотно завтракаю, и не менее плотно обедаю ( суп, салат,мясо или рыба ). И ,конечно же, десерт( немного шоколада или небольшой кусочек торта). На ужин я предпочитаю посмотреть хорошее кино или почитать интересную книгу, т.е. ,как вы поняли , я не ужинаю. Я стараюсь не принимать пищу после 18:00. Подобного образа питания я придерживаюсь очень давно», — рассказывала актриса.