Ирина Дубцова рассказала о своем самом страшном кошмаре

У каждого человека есть свои фобии. Есть они и у звезд шоу-бизнеса. Ирина Дубцова рассказала о том, чего боялась больше всего. А также призналась, что именно этот ее кошмар и воплотился в жизнь.

© Eva.ru

Ирина Дубцова активно гастролирует по стране пока ее коллеги ловят последние летние дни на курортах. Во время своего выступления в Сочи, певица столкнулась с одним из своих главных кошмаров. А пережив его решила рассказать о случившемся поклонникам в социальных сетях.

Чего же боялась Ирина? Неровной сцены. Точнее падения во время выступления на глазах у любимой публики из-за неровной сцены.

Как и многие артисты, Дубцова выходит на сцену в обуви на высоком каблуке. И ей приходится не просто ходить в роскошных и опасных туфлях, но также и танцевать в них. Конечно, в этом случае нельзя полагаться на одну лишь удачу и собственное чувство равновесия. Немалую роль играет также сцена, которая должна быть совершенно ровной и не таить в себе никаких шероховатостей. К сожалению, как раз с этим и возникли проблемы.

Споткнувшись, Ирина рухнула во время исполнения одной из своих песен. Быстро поднявшись она продолжила петь и даже закончила концерт пусть и прихрамывая. Некоторые зрители вспоминают, что Дубцова сильно изменилась в лице и было очевидно — артистка борется с болевыми ощущениями.

После завершения концерта певица записала видео для социальных сетей, в котором рассказал о самочувствии, призналась, что падение на сцене было ее самым страшным кошмаром, однако когда он воплотился в жизнь, она подумала — хорошо, что под конец выступления, а не в самом начале концерта. Поразило поклонников звезды и то, что она не стала искать виноватых в случившемся казусе.

«Я всегда выступаю на очень высокой платформе, а сцены в концертных залах не всегда ровные. И я упала… У меня запнулась нога», — рассказала Ирина, а потом показала, как выбрасывает опасные туфли в мусорное ведро.