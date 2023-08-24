Жену Канье Уэста могут посадить в тюрьму из-за откровенных нарядов
Бурные обсуждения в Сети рэперу и его жене только на руку: о том, кто такая Бьянка Ценсори, знают даже те, кто шоу-бизнесом не интересуется. Правда, последний эпатажный выход парочки в свет вышел далеко за рамки мемов и злобных комментариев. У девушки теперь большие проблемы с законом.
На днях Бьянка прогуливалась по Тоскане в капроновых колготках и бельевой майке (подобрать другие слова для этого аутфита, признаться, сложно), через которые просвечивалось все, что только можно и нельзя. В какой-то момент, видимо, она все-таки поняла, что переборщила: на одном из снимков папарацци Бьянка прикрывает грудь сумкой. Впрочем, этот жест не спас ее от гнева консервативных итальянцев. В полицию начали поступать запросы привлечь жену рэпера к ответственности.
Если правоохранительные органы удовлетворят запрос граждан, то Бьянке грозит штраф в десять тысяч евро или даже тюремный срок до четырех лет, пишет Daily Mail. Такое наказание, согласно конституции страны, назначают тем, кто показывает непристойности в присутствии несовершеннолетних. В Италию Бьянка, очевидно, больше ни ногой.