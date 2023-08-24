Жену Канье Уэста могут посадить в тюрьму  из-за откровенных нарядов

Бурные обсуждения в Сети рэперу и его жене только на руку: о том, кто такая Бьянка Ценсори, знают даже те, кто шоу-бизнесом не интересуется. Правда, последний эпатажный выход парочки в свет вышел далеко за рамки мемов и злобных комментариев. У девушки теперь большие проблемы с законом.

© Super

Super.ru

На днях Бьянка прогуливалась по Тоскане в капроновых колготках и бельевой майке (подобрать другие слова для этого аутфита, признаться, сложно), через которые просвечивалось все, что только можно и нельзя. В какой-то момент, видимо, она все-таки поняла, что переборщила: на одном из снимков папарацци Бьянка прикрывает грудь сумкой. Впрочем, этот жест не спас ее от гнева консервативных итальянцев. В полицию начали поступать запросы привлечь жену рэпера к ответственности.

Super