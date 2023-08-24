Африкантова вновь изменила внешность с помощью услуг косметолога

На своей странице в запрещенной в России социальной сети экс-звезда «Дома-2» рассказала, что в очередной раз решила прибегнуть к услугам косметолога, чтобы скорректировать видимые недостатки.

Ранее мы сообщали, что Марина Африкантова отпраздновала четвертый день рождения своей собаки Бони. Для любимого четвероногого друга она организовала настоящий праздник, за что получила критику от подписчиков, которые не разделяют ее трепетного отношения к животным.