Марина Африкантова вновь изменила внешность с помощью услуг косметолога
35-летняя российская блогерша Марина Африкантова вновь решили изменить свою внешность.
На своей странице в запрещенной в России социальной сети экс-звезда «Дома-2» рассказала, что в очередной раз решила прибегнуть к услугам косметолога, чтобы скорректировать видимые недостатки.
Теледива решила добавить объема в губы и показала результат процедуры в своем блоге.
«Плоский бант. Губы подсдуются и буду еще докачивать», — уточнила блондинка.
Ранее мы сообщали, что Марина Африкантова отпраздновала четвертый день рождения своей собаки Бони. Для любимого четвероногого друга она организовала настоящий праздник, за что получила критику от подписчиков, которые не разделяют ее трепетного отношения к животным.