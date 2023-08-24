Наталья Штурм похвасталась прессом после пластики
Знаменитость отметила, что благодаря тренировкам она имеет свои «выстраданные кубики».
57-летняя певица Наталья Штурм недавно решила лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от проблемных зон на теле. Подробностями артистка делится со своими поклонниками в Сети.
Сегодня знаменитость выложила кадр своей новой фигуры. По словам Натальи, пресс у нее есть благодаря тренировкам, а пластическая операция лишь помогла ей избавиться от лишнего жира.
«Вот что означает „честный пресс“. Когда под жировым валиком свои выстраданные кубики! Видите их? Синяки уйдут, будет еще лучше! Искусственный пресс со временем заплывает жиром. Поэтому без спорта невозможно поддерживать свое новое тело!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявила Штурм.