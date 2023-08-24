Наталья Штурм похвасталась прессом после пластики

«Вот что означает „честный пресс“. Когда под жировым валиком свои выстраданные кубики! Видите их? Синяки уйдут, будет еще лучше! Искусственный пресс со временем заплывает жиром. Поэтому без спорта невозможно поддерживать свое новое тело!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявила Штурм.