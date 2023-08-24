Мария Вебер: «С Тимати у нас возникло взаимное притяжение»

Одна из самых ярких участниц шоу «Холостяк» в эксклюзивном интервью Womanhit.ru рассказала, почему она рассталась с Тимати, как познакомилась с отцом своего ребенка и о новой для себя роли мамы.

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Маша, вас частенько путают с певицей Марией Вебер из группы «Тутси». Раздражение по этому поводу присутствует?

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- В силу того, что у меня большая аудитория в социальных сетях, так как я, в первую очередь, инфлюэнсер и блогер, я очень часто слышу в свой адрес различные сравнения с разными людьми. Меня это не раздражает, потому что это не имеет ничего общего с реальностью. Таких совпадений в мире очень много, просто публичные люди находятся под более пристальным наблюдением своих читателей и слушателей.

- А сами любите петь?

- Да, я очень люблю петь. В детстве посвятила 8 лет вокалу, даже была приглашена на детское Евровидение в качестве участницы.

- Для чего решили участвовать в телешоу «Холостяк»?

- До этого у меня был опыт участия в телепроекте — «Мисс Русское Радио», но тематика была совершенно другая — это был конкурс красоты. Находясь на проекте в 2019 году, на одной из съёмок мне предложили пройти кастинг в шоу «Холостяк». Я отказалась — просто почувствовала, что сейчас не время. И вот, спустя 2 года, я снова получаю приглашение. Внутренне почувствовала, что теперь хочу попробовать. Это совершенно новый опыт, а я всегда открыта к новому.

- Вы считались фавориткой в шоу «Холостяк» с Тимати. Думали ли вы, что репер в итоге выберет вас? Что сегодня вспоминается от пережитого?

- На момент съёмок шоу я ещё не знала, что в последующем стану одной из любимых участниц зрителей и всё случится так, как случилось. Хотелось просто проживать этот опыт. Конечно, когда мы познакомились с Тииати, и у нас возникло взаимное притяжение, я думала о том, что мне хочется, чтобы эта история продолжалась, возможно, даже за пределами шоу. Но, все случается именно так, как будет лучше именно для меня. С таким девизом по жизни я всегда иду. Когда в интернете нахожу отрывки шоу, всегда с трепетом вспоминаю съемки. Многое осталось за кадром: новые знакомства, ожидание перед свиданиями, множество локальных шуток и историй, которые происходили между всеми участницами. Лично для меня это был прекрасный опыт.

- Как относились к тому, что вас сравнивали с экс-возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой?

- Я нахожу похожим только наш типаж: брюнетки с длинными волосами, карими глазами и широкой улыбкой. Но с таким же успехом можно найти ещё множество похожих типажом друг на друга девушек. Когда ты видишь и ощущаешь свою уникальность, такие сравнения вызывают лишь улыбку.

- Вы были удивлены, что Тимати на шоу выбрал не вас?

- Да, мой уход был для меня неожиданным. Именно в тот день я не ощущала, что покину проект.

- Какие сегодня отношения с музыкантом?

- Мы не общаемся, но, когда видимся где-то, всегда рады друг другу.

- Вы уже встретили свою судьбу и отца вашего ребенка. Как вы познакомились с бизнесменом Иваном Колобовым?

- Нас познакомил общий друг, пригласив нас обоих на концерт группы «Золото» в Москве. В тот день мы не обратили особого внимания друг на друга, но через день этот же наш общий друг пригласил меня на ужин, где я вновь встретила Ваню. С того момента началось наше общение.

- Вы ведь осенью прошлого года стали мамой. Как прошли роды?

- После таких родов мечты хочется рожать ещё.

- Кто дал имя ребенку?

- Имя Мирон изначально нравилось мне, Иван хотел назвать ребёнка Добрыня или Тимофей, но, когда мы увидели Мирона, сразу стало понятно, что это имя ему полностью подходит.

- Как вы думаете, какая вы мама?

- Я придерживаюсь убеждения, что каждая мама для своего ребёнка — самая лучшая, какие бы сложности ни возникали. Изначально я думала, что буду строгой мамой, но сейчас я настолько сильно его люблю, что строгость уходит на второй план.

- Планируете приглашать воспитательниц и нянек к ребенку или будете воспитывать собственными силами?