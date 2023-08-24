Чеботина: «Абьюзером была бы скорее я»

Певица призналась в любви Киркорову и удивилась слухам о себе.

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Люся Чеботина в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» рассказала о своем пути к успеху. По ее словам, очень важен пример кумира. У нее они были самые разные — от Глюкозы до Уитни Хьюстон. Есть и такие звезды, на которых она оглядывается до сих пор. «Я сходила с ума и сейчас схожу от песен Филиппа Киркорова. Особенно: „Зайка моя, я твой зайчик“, — напела Чеботина. — Филипп об этом знает».

Рассказала певица и про новую работу — песню «Абьюз», отдельно подчеркнув, что с ее личными переживаниями эта вещь никак не связана. «Если бы у меня были абьюзивные отношения, то абьюзером в них была бы скорее я», — заявила она. Но для фанатов артистки новый хит может стать поводом задуматься и что-то изменить в жизни.

Также Люся поделилась планами на конец лета, ведь впереди — еще целая неделя августа. «За неделю можно прожить целую жизнь, — считает она. — Много интересного было летом — концерты, классные съемки. А вечеринок по факту не было! Надо это исправлять. Я молодая, мне еще хочется движухи, приключений, на пляже полежать всегда успею».

О своих планах и вкусах Люся Чеботина всегда говорит откровенно, но это не мешает журналистам выдумывать про нее удивительные вещи. Например, что она собирается открыть ресторан, где в меню будут блины «Солнце Монако» и яичница «Плакал Голливуд». Или что у нее в райдере указан то ли удав, то ли питон.