Охранник Тейлор Свифт лишился должности из-за желания получить фото с певицей

Охранника Тейлор Свифт уволили за то, что на концерте певицы в Миннесоте он попросил зрителей сфотографировать его с певицей, если она подойдет близко к нему. Об этом пишет New York Post.

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Кэлвин Денкер подпевал исполнительнице на концерте. Его поведение попало на видео и стало вирусным в TikTok, где ролик просмотрели более трех миллионов раз.

«После первого концерта я осознал, насколько близко ко мне подобралась Тейлор Свифт, поэтому я действительно хотел сделать фотографию, чтобы задокументировать это», — сказал Денкер в социальной сети.

Согласно правилам службы безопасности Best Crowd Management, он не мог повернуться спиной к толпе или воспользоваться своим телефоном во время концерта.

«Итак, я раздал эти маленькие листочки бумаги, в которых говорилось, что мне запрещено доставать телефон, но если Тейлор Свифт подойдет прямо ко мне, пожалуйста, сфотографируйте меня и отправьте смс на мой номер», — поделился Денкер.