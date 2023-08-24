Ведущий шоу «Сердце Клавы» рассказал, каким видит бойфренда певицы

«Я всегда говорю, что девушкам из шоу-бизнеса, которые «сделали себя сами», которые очень много работают и ни в чем не нуждаются, нужен не просто парень, а настоящая стена — человек, который будет ее вдохновлять. Ей нужен мужчина, за которым она пойдет и с которым они будут дополнять друг друга. На проекте были достойные кандидаты, но лучше вы увидите все сами», — намекнул Каграманов.