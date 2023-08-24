Ведущий шоу «Сердце Клавы» рассказал, каким видит бойфренда певицы

Ведущий реалити-шоу «Сердце Клавы», блогер Роман Каграманов в интервью «Телепрограмме» заявил, что Клаве Коке нужен уверенный партнер, который станет для нее поддержкой и вдохновением.
«Я всегда говорю, что девушкам из шоу-бизнеса, которые «сделали себя сами», которые очень много работают и ни в чем не нуждаются, нужен не просто парень, а настоящая стена — человек, который будет ее вдохновлять. Ей нужен мужчина, за которым она пойдет и с которым они будут дополнять друг друга. На проекте были достойные кандидаты, но лучше вы увидите все сами», — намекнул Каграманов.
Вместе с этим блогер признался, что знаком с Кокой уже около четырех лет. По словам артиста, певица ведет себя перед камерами так же, как и в реальной жизни. При этом Каграманов заявил, что звезде было непросто участвовать в этом проекте, так как она переживала, что ей придется выносить личное на всеобщее обозрение.
В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они станут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.
Ранее Рому Зверя осудили за «лживую» поездку в зону СВО после критики спецоперации.