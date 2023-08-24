Наоми Кэмпбелл снялась в блестящем платье в дырку

Модель Наоми Кэмпбелл снялась в осенней рекламной кампании Alexander McQueen. Об этом пишет WWD.

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В осенней кампании британского люксового бренда представлены фотографии друзей дома. Для Alexander McQueen в этом сезоне позировали Наоми Кэмпбелл, Лю Вэнь, Ева Грин, Эль Фаннинг и другие звезды.

Для супермодели Кэмпбелл подобрали красное блестящее платье, юбка которого была сделала с длинными горизонтальными вырезами. На другом фото она позировала в черном комбинезоне без бретелек.

Осенняя коллекция была вдохновлена Жанной д'Арк. Сара Бертон, креативный директор Alexander McQueen, описала коллекцию как умную и сильную.

До этого супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для сентябрьской обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue.