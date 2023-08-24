риценко рассказал, почему позвал друга на свой первый подкаст

Блогер Роман Гриценко рассказал, почему позвал друга на свой первый подкаст
Известный блогер, экс-участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко выпустил первый эпизод своего подкаста «Будь как дома». В разговоре с «ФедералПресс» он объяснил, зачем решил заниматься подкастами и почему первым гостем стал его друг, блогер-миллионник, примерный семьянин Арай Чобанян.
«Все просто на самом деле. Я расту, и растет формат моего контента. И душа моя просит того, чтобы я немного переходил от формата коротких роликов в 15 секунд – TikTok, песен и плясок (смеется. – Прим. ред.), к чему-то более глубокому», – уточнил Гриценко.
Блогер сказал, что ему хочется снимать более осознанный контент.
«Поэтому я решил, что формат подкаста прекрасно подойдет для того, чтобы люди меня с другой стороны узнали и моих гостей. Поэтому пробуем, посмотрим, что из этого получится. Всем сердцем верим, что это будет успешный проект», – добавил Роман.
Также Гриценко объяснил, почему пригласил на съемки первого выпуска своего друга Арая.
«А по поводу того, почему первый гость Арай, тут, на самом деле, все тоже просто. Арай – мой близкий друг. Вот и я на 100 % хотел начать подкаст именно со своими друзьями и даже скажу больше. Это будет не один друг, а больше (2–3 выпуски). Это тоже мои друзья, потому что со своими друзьями комфортнее, как-то спокойнее, приятнее, с ними легче договориться. Они дают поддержку. И я решил, что нужно начинать с друзей. Собственно, с них я и начал. Ну и плюс у каждого из моих друзей есть множество интересных историй, которые, я уверен, моим подписчикам зайдут. И они с удовольствием будут смотреть эти подкасты. Ну а дальше, конечно, уже будем звать и других гостей», – ответил Роман.
Отметим, что в подкасте Гриценко попросил гостя рассказать о своей юности.
«Родился и вырос я в Ростове-на-Дону. Лет с 17 я уже записывал разные ролики, хотя тогда еще не было такого количества платформ для блогеров, как сейчас, да и само блогерство только-только зарождалось», – рассказал Арай.
Также Чобанян поделился историями из бурных 90-х, когда Ростов считался довольно криминальным городом.