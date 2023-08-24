риценко рассказал, почему позвал друга на свой первый подкаст

«А по поводу того, почему первый гость Арай, тут, на самом деле, все тоже просто. Арай – мой близкий друг. Вот и я на 100 % хотел начать подкаст именно со своими друзьями и даже скажу больше. Это будет не один друг, а больше (2–3 выпуски). Это тоже мои друзья, потому что со своими друзьями комфортнее, как-то спокойнее, приятнее, с ними легче договориться. Они дают поддержку. И я решил, что нужно начинать с друзей. Собственно, с них я и начал. Ну и плюс у каждого из моих друзей есть множество интересных историй, которые, я уверен, моим подписчикам зайдут. И они с удовольствием будут смотреть эти подкасты. Ну а дальше, конечно, уже будем звать и других гостей», – ответил Роман.