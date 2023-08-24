«Ее позорят, а ей хоть бы что»: новое фото Бузовой разозлило ее подписчиков

«Голую Бузову видим чаще чем себя», «Непробиваемая, ее позорят, а ей хоть бы что», «Каждое фото — задница. Захожу в профиль — ищу быстренько задницу», «Стареющая» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.