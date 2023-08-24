«Ее позорят, а ей хоть бы что»: новое фото Бузовой разозлило ее подписчиков
Исполнительница выложила кадры в бикини.
Телеведущая и певица Ольга Бузова многократно говорила, что работает целыми сутками. И вот сейчас звезде удалось вырваться в долгожданный отпуск — она наслаждается поездкой в Турцию.
В очередной раз Бузова решила порадовать поклонников свежими фотографиями в купальнике. Но и сейчас артистка столкнулась с негативными отзывами — пользователи Сети раскритиковали внешний вид исполнительницы и ее поведение.
«Голую Бузову видим чаще чем себя», «Непробиваемая, ее позорят, а ей хоть бы что», «Каждое фото — задница. Захожу в профиль — ищу быстренько задницу», «Стареющая» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.