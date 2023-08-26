Бритни Спирс наняла домашнего медика

Певица Бритни Спирс наняла медика, который будет следить за ее здоровьем. Об этом сообщает TMZ.

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Как рассказали знакомые с ситуацией источники, Бритни наняла двоих новых человек для работы в ее доме в Лос-Анджелес, и один из них - врач.

Этот человек будет обладать широким кругом обязанностей, основная из которых - обеспечить условия для того, чтобы певица принимала свои лекарства по графику.

Адвокат Мэт Розенгарт и менеджер Кейд Хадсон также остаются в команде Бритни, они следят за тем, чтобы она работала над музыкой и соблюдала режим дня.