Бритни Спирс наняла домашнего медика

Певица Бритни Спирс наняла медика, который будет следить за ее здоровьем. Об этом сообщает TMZ.
Как рассказали знакомые с ситуацией источники, Бритни наняла двоих новых человек для работы в ее доме в Лос-Анджелес, и один из них - врач.
Этот человек будет обладать широким кругом обязанностей, основная из которых - обеспечить условия для того, чтобы певица принимала свои лекарства по графику.
Адвокат Мэт Розенгарт и менеджер Кейд Хадсон также остаются в команде Бритни, они следят за тем, чтобы она работала над музыкой и соблюдала режим дня.
16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.