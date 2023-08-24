«Шлейф тянется»: Андреасян о бывших эскортницах

Режиссер Сарик Андреасян заявил в беседе с «Пятым каналом», что у бывших эскортниц в любом случае остается шлейф от прошлой жизни.

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Андреасян считает, что даже при дружеских отношениях сложно забыть о прошлом такой девушки. По его мнению, эту ситуацию можно сравнить с тем, когда человек совершает плохой поступок.

«Но вы все равно в глубине души понимаете, что был инцидент», — отметил режиссер.

Андреасян не отрицает, что с бывшими эскортницами возможно дружить. Он считает, что воспитанный человек никогда не проявит пренебрежения к этим девушкам.

«Если мы говорим про серьезные отношения, я думаю, ни одному мужчине не будет приятно узнать такую историю и с этим жить», — заключила звезда.

Андреасян посетил премьеру документального фильма «Жизнь по вызову. Док». В картине представительницы секс-индустрии поделятся рассказами о закулисье бизнеса. Девушки поделились, с какими трудностями им приходится сталкиваться во время работы, а также почему они до сих пор этим занимаются.