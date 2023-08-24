«Шлейф тянется»: Андреасян о бывших эскортницах
Режиссер Сарик Андреасян заявил в беседе с «Пятым каналом», что у бывших эскортниц в любом случае остается шлейф от прошлой жизни.
Андреасян считает, что даже при дружеских отношениях сложно забыть о прошлом такой девушки. По его мнению, эту ситуацию можно сравнить с тем, когда человек совершает плохой поступок.
«Но вы все равно в глубине души понимаете, что был инцидент», — отметил режиссер.
Андреасян не отрицает, что с бывшими эскортницами возможно дружить. Он считает, что воспитанный человек никогда не проявит пренебрежения к этим девушкам.
«Если мы говорим про серьезные отношения, я думаю, ни одному мужчине не будет приятно узнать такую историю и с этим жить», — заключила звезда.
Андреасян посетил премьеру документального фильма «Жизнь по вызову. Док». В картине представительницы секс-индустрии поделятся рассказами о закулисье бизнеса. Девушки поделились, с какими трудностями им приходится сталкиваться во время работы, а также почему они до сих пор этим занимаются.
На премьере «Жизнь по вызову. Док» актриса Наталья Рудова заявила, что крайне негативно относится к эскортницам. Актриса «не считает за женщин тех, кто упал так низко».