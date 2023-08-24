Холли Берри оформила развод, который длился 8 лет

Холли Берри и её третий муж Оливье Мартинез окончательно оформили свой развод после почти восьми лет изнурительных судебных баталий. Лауреатка премии «Оскар» и 57-летний французский актёр приняли решение о разводе в октябре 2015 года после двух лет брака, но, как сообщается, через год судебное разбирательство было приостановлено из-за вопросов опеки над детьми.

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В судебных документах, поданных во вторник в Высший суд Лос-Анджелеса, подробно изложены условия соглашения, согласно которым Берри должна выплатить значительную сумму на расходы их единственного ребёнка. Звезда «Женщины-кошки» должна $8 000 в месяц в качестве алиментов на содержание их 9-летнего сына Масео. С апреля этого года она также обязана выплачивать 4,3% от всех доходов, превышающих $2 млн, что станет суммой для дополнительного содержания сына

Согласно судебным документам, Берри также отвечает за обучение сына в частной школе, школьную форму и школьные принадлежности, однако эти платежи будут поступать непосредственно в школу, а не её бывшему. Звезда также согласилась оплачивать все внеклассные мероприятия Масео, поэтому она возместит Мартинезу расходы на 2023-2024 учебный год, поскольку экс-супруг покрывал эти расходы.