Анастасия Костенко высказалась о переезде в США

Модель и блогерша Анастасия Костенко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует переезжать в США.

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Костенко объяснила, что рассматривает эту страну для отдыха, но не более. Звезда отметила, что не хочет проживать там.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

В феврале 2023 года Костенко опровергла, что Тарасов срывается на детей. Она уверила, что супруг не кричит на дочерей. По словам блогерши, в их семье есть табу на агрессивное поведение к детям. Она добавила, что супруги «не практикуют плохое настроение» на малышах.

В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша довольна результатом.

Костенко рассказывала, что Тарасов был против пластики. Как отметила модель, позже муж понял, что препятствовать ей бесполезно, так как она уже приняла решение.