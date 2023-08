Ожидание и реальность: Зендея рассказала о выступлении на Coachella

Выступление Зендеи на фестивале Coachella в начале этого года было сложным, но в итоге очень «особенным». В интервью для ELLE актриса рассказала о том, как она присоединилась к Labrinth на сцене в апреле, чтобы спеть их совместные песни All for Us и I'm Tired, которые мы так полюбили по сериалу «Эйфория». Для актрисы этот опыт был грандиозным, поскольку она впервые с подросткового возраста вышла на сцену.