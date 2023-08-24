Ожидание и реальность: Зендея рассказала о выступлении на Coachella
Выступление Зендеи на фестивале Coachella в начале этого года было сложным, но в итоге очень «особенным». В интервью для ELLE актриса рассказала о том, как она присоединилась к Labrinth на сцене в апреле, чтобы спеть их совместные песни All for Us и I'm Tired, которые мы так полюбили по сериалу «Эйфория». Для актрисы этот опыт был грандиозным, поскольку она впервые с подросткового возраста вышла на сцену.
«У меня много негативных впечатлений от музыкальной индустрии, а выступление на сцене —это самое страшное. Для меня это очень тяжело, и я боялась снова открыть эту дверь. Но в то же время я думала: "Ты не можешь убегать от этого вечно"», — сказала она в статье для сентябрьской обложки журнала.
Несмотря на то что 26-летняя Зендея рассказала в сторис, что во время выступления она не слышала себя через наушник, звезда смогла изменить своё мышление.
«Я сказала себе: "Отвлекись на секунду и посмотри, насколько это особенное событие. Эти люди дарят тебе столько любви и энергии". Я никогда не испытывала такого раньше. Это взорвало мой мозг. Я должна была сказать: "Перестань думать об этих технических вещах. Типа, всё в порядке. Как бы то ни было. Всё не будет идеально. Ты никогда в жизни не была на сцене перед таким количеством людей. Наслаждайся тем, что ты это сделала. Ты преодолела свой страх. Ты сделала это, и эти люди наслаждались этим вместе с тобой, дарили тебе любовь и энергию и радовались тому, что ты там была. Этого достаточно"», — призналась звезда.
Недаром, ведь выступление было шикарным!