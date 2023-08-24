Ожидание и реальность: Зендея рассказала о выступлении на Coachella

«Я сказала себе: "Отвлекись на секунду и посмотри, насколько это особенное событие. Эти люди дарят тебе столько любви и энергии". Я никогда не испытывала такого раньше. Это взорвало мой мозг. Я должна была сказать: "Перестань думать об этих технических вещах. Типа, всё в порядке. Как бы то ни было. Всё не будет идеально. Ты никогда в жизни не была на сцене перед таким количеством людей. Наслаждайся тем, что ты это сделала. Ты преодолела свой страх. Ты сделала это, и эти люди наслаждались этим вместе с тобой, дарили тебе любовь и энергию и радовались тому, что ты там была. Этого достаточно"», — призналась звезда.