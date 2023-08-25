Клаудия Шиффер снялась в откровенном образе

Немецкая супермодель 90-х Клаудия Шиффер показала снимки с отдыха на побережье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© @claudiaschiffer

52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге видео, на котором она позировала в облегающем сером комбинезоне. Образ дополнили сумка, кроссовки и солнцезащитные очки. Волосы она завязала в хвост.

"Мой тинейджерский краш", "Лучшая супермодель 90-х", "19 лет, красотка", "Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м", "Красивая что тогда, что сейчас", "Время, когда у моделей еще были тела", "Идеально красивая", — написали пользователи соцсетей.

Газета.Ru

Многие подчеркнули, что с годами супермодель практически не изменилась внешне.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберг. Ее отец имел собственную юридическую компанию, а мать была домохозяйкой. Шиффер выросла в многодетной семье: у нее есть сестра и два брата.