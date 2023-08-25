56-летняя Сальма Хайек снялась в наряде с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 56-летняя знаменитость снялась в черном слитном купальнике с глубоким декольте, демонстрируя пышную подтянутую грудь. При это звезда присела на кресло, держа в руке чашку с напитком. Свой образ она дополнила широкополой соломенной шляпой, солнцезащитными очками и туфлями на высоком каблуке и платформе.

«Кто любит кофе?» — подписала она пост.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под снимком, который набрал более 765 тысяч лайков.

«Какая же вы сексуальная», «Невероятная красота», «Потрясающая натуральная красота», «Великолепная Сальма», — написали они.