Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов
Певица Нюша в интервью на YouTube-канале «МУЗ-ТВ» рассказала, что ходит на иглоукалывание в целях борьбы с растяжками после недавних родов.
«У меня оставались растяжки на животе, и я в течение года работаю над этим. Синяки на животе как раз от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года взращивает новый слой коллагена в теле. Я решила об этом рассказать, потому что далеко не все в курсе, что вообще можно восстановить потом животик», — заявила Нюша.
Она уточнила, что подбирала этот метод вместе со своим косметологом. Медик считает, что при помощи акупунктуры можно восстановить живот до практически прежнего состояния всего за год. По словам Нюши, она ходит на иглоукалывание раз в несколько месяцев — после процедуры на животе звезды остаются синяки, которые потом проходят в течение недели.
Бизнесмен Сивов и певица Нюша сыграли свадьбу в 2017 году. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба. Бизнесмен и артистка рассказывали, что назвали дочь в честь мультфильма «Король Лев». Они объяснили, что очень любят этот анимационный проект. В 2021 году Нюша родила сына Саффрона. Мальчик появился на свет в клинике в Дубае.