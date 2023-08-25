Нюша рассказала, как восстанавливает фигуру после родов

«У меня оставались растяжки на животе, и я в течение года работаю над этим. Синяки на животе как раз от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года взращивает новый слой коллагена в теле. Я решила об этом рассказать, потому что далеко не все в курсе, что вообще можно восстановить потом животик», — заявила Нюша.