Бочкарева рассказала, как дети отреагировали на появление брата

"Ваня играет ему на фортепиано, тот лежит, слушает, ему это очень нравится, дочь с ним тоже любит понянчиться, он ее очень любит и очень любит смотреть, как она красится. Поэтому дети абсолютно нормально к этому отнеслись, и это здорово, что нас трое, это еще может быть даже и не предел", - улыбнулась Бочкарева.