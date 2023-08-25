Бочкарева рассказала, как дети отреагировали на появление брата

Бочкарева рассказала, как дети отреагировали на появление третьего ребенка
Актриса Наталья Бочкарева в разговоре со "СтарХитом" призналась, что ее старшим детям нравится играть с новорожденным братом.
"Ваня играет ему на фортепиано, тот лежит, слушает, ему это очень нравится, дочь с ним тоже любит понянчиться, он ее очень любит и очень любит смотреть, как она красится. Поэтому дети абсолютно нормально к этому отнеслись, и это здорово, что нас трое, это еще может быть даже и не предел", - улыбнулась Бочкарева.
Она заверила, что ее третья беременность прошла так же гладко как и предыдущие.
По словам артистки, после третьих родов она сделала вывод, что хочет больше времени проводить со своими детьми. Бочкарева уточнила, что сейчас старается подстраивать рабочий график таким образом, чтобы иметь возможность провести время с ребенком.
Артистка призналась, что восстанавливается после родов при помощи массажей и спорта.
"В первую очередь, правильное питание, второе — это спорт. Все на самом деле было: и массажи, и плавание", - резюмировала звезда "Счастливы вместе".