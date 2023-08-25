Толкалина призналась, что незнакомец хотел купить ее нижнее белье

45-летняя актриса Любовь Толкалина любит делиться в личном блоге своими откровенными фотографиями. Артистка довольно часто выкладывает снимки, где она позирует либо в нижнем белье, либо полностью голой.

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Одни подписчики звезды восхищаются ее фигурой и смелостью, другие же — критикуют поведение знаменитости. Но сама Любовь не обращает внимания на осуждения и продолжает публиковать пикантные кадры.

Сегодня Толкалина призналась поклонникам, что один незнакомый молодой человек хотел приобрести у нее нижнее белье.

Актриса же спокойно отреагировала на необычную просьбу мужчины.

«Тому парню, кто интересовался, продается ли мое белье… Я ношу очень скучное белье, правда, ничего интересного» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Любовь.