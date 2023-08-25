Джоан Коллинз опубликовала фото в купальнике

Актриса Джоан Коллинз, известная благодаря сериалу "Династия", опубликовала фотографию в купальнике. Снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

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Джоан Коллинз выложила в личном блоге несколько фотографий из бассейна в Сен-Тропе.

Актриса позировала в бассейне в белом бикини, шляпе и солнцезащитных очках. Вместе с ней отдыхал ее муж Перси Гибсон, который младше нее на 32 года.

Подписчики Джоан Коллинз восхитились ее внешним видом в комментариях. "Вы выглядите потрясающе в этом леопардовом купальнике!", "Ноги, за которые можно умереть", "Вы просто фантастическая", "Ого, и это в 90!", "Сексуальна в любом возрасте", "Мое вдохновение не стареть и наслаждаться жизнью на полную катушку", "Ты стареешь в обратном направлении! Какая веселая и красивая пара", — написали пользователи соцсетей.

Джоан Коллинз пять раз была замужем. Ее первым мужем был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у нее была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина, Артуром Лоу и Уорреном Битти, который был моложе ее на 4 года.

В 1963 году она вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись.

В третий раз она вышла замуж в 1973 году за руководителя студии Apple Records Рона Касса, который стал отцом ее дочери. Они развелись в 1983 году. Джоан, спустя два года, вышла замуж за шведского певца Питера Холма. После их скандального развода в 1987 году Коллинз на время покинула США и вернулась в Лондон.