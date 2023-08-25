Муж Джессики Альбы рассказал, почему они однажды расстались

"Когда мы только начали встречаться, я действительно завидовал другим парням и тому вниманию, которое она получала от других парней. Это заставляло меня чувствовать себя не очень хорошо. Я всегда был довольно уверенным человеком в своей собственной [жизни], шел своим путем и был по-настоящему счастлив, но я начал все время испытывать ревность", - сказал Уоррен в подкасте iHeartPodcas.