Муж Джессики Альбы рассказал, почему они однажды расстались
Кэш Уоррен вспомнил, что расстался из-за ревности с женой Джессикой Альбой. Об этом пишет People.
"Когда мы только начали встречаться, я действительно завидовал другим парням и тому вниманию, которое она получала от других парней. Это заставляло меня чувствовать себя не очень хорошо. Я всегда был довольно уверенным человеком в своей собственной [жизни], шел своим путем и был по-настоящему счастлив, но я начал все время испытывать ревность", - сказал Уоррен в подкасте iHeartPodcas.
Из-за того, что Кэш Уоррен не мог справиться со своей ревностью, пара расставалась на недолгое время после четырех лет отношений.
"Я такой: "Я ненавижу это чувствовать. Мне от этого не по себе, и я знаю, что тебе от этого не по себе". И мы расстались через четыре года после начала наших отношений. Это была ревность", - сказал он.
Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках "Фантастической четверки". В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал "OK!" заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.