Роза Сябитова назвала ключевой аспект успешного брака

"Семейный сценарий никто не отменял. К примеру, мы с сыном внутри семьи договорились - в 35 лет мы его женим. И сын дал согласие на это. А до 35 лет он делал все что хотел. У нас такая семейная философия. У меня дочка дважды замужем, родила дочь. А многие ее подруги и в 31 год, и в 35 лет не замужем", - подчеркнула Сябитова.