Роза Сябитова назвала ключевой аспект успешного брака

Роза Сябитова назвала ключевой аспект при заключении успешного брака
Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с kp.ru выразила мнение, что семья играет ключевую роль в вопросах заключения успешного брака.
"Семейный сценарий никто не отменял. К примеру, мы с сыном внутри семьи договорились - в 35 лет мы его женим. И сын дал согласие на это. А до 35 лет он делал все что хотел. У нас такая семейная философия. У меня дочка дважды замужем, родила дочь. А многие ее подруги и в 31 год, и в 35 лет не замужем", - подчеркнула Сябитова.
Телеведущая подчеркнула, что старается воспитывать своих детей в такой идеологии, поэтому имеет соответствующий результат.
Она также аргументировала свою точку зрения тем, что если родители покажут на своем примере значимость семьи и брака, то ребенок может перенять их убеждения.
Незадолго до этого Сябитова в интервью "Газете.Ru" выразила мнение, что молодые россияне в возрасте 25-35 лет не вступают в брак из-за неуверенности в завтрашнем дне и детских психологических травм. По словам свахи, родителям не следует "давить моралью" на своих взрослых детей в вопросе брака. Лучшим решением проблемы Сябитова назвала уважительный диалог и собственный пример счастливой семьи.