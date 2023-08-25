Катерина Шпица объяснила важность официального брака

"Какой залог счастливых отношений? Если вы спросите меня об этом лет через 20, когда мне удастся сохранить те прекрасные отношения, которые у меня сейчас, то я, наверное, буду иметь моральное право абсолютно точно раскрыть свой секрет", - резюмировала Шпица.