Катерина Шпица объяснила важность официального брака
Актриса Катерина Шпица в разговоре с "Пятым каналом" заявила, что считает официальный брак очень важным, так как в таком случае партнеры признают исключительность друг друга.
"Мне кажется, что сила человечества в прогрессивности и сохранении традиций. Бракосочетание — это традиция и очень важный ритуал, в котором люди демонстрируют, что они признают исключительность друг друга. Они признают свое намерение быть друг с другом, преодолевая трудности и проживая вместе счастье", - отметила Шпица.
Она убеждена, что в день бракосочетания, если все пройдет хорошо, молодожены получат дополнительный заряд позитивной энергии, который благополучно скажется на их отношениях.
По мнению артистки, паре стоит задуматься о свадьбе, если они хотят завести ребенка - официальный брак станет хорошим подтверждением серьезности намерений обоих партнеров.
"Какой залог счастливых отношений? Если вы спросите меня об этом лет через 20, когда мне удастся сохранить те прекрасные отношения, которые у меня сейчас, то я, наверное, буду иметь моральное право абсолютно точно раскрыть свой секрет", - резюмировала Шпица.