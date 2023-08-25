56-летняя Памела Андерсон восхитила фанатов новым фото без макияжа

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась без макияжа и восхитила фанатов.

© @pamelaanderson

Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась новым фото, на котором она запечатлена в светло-коричневом свитере, держа в руке морскую ракушку. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Никогда не поздно расцвести», — подписала звезда пост, который набрал более 132 тысяч лайков.

Lenta.ru