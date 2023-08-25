«Я была бы похожа на зубочистку!»: Хайди Клум рассказала о диете

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум назвала «ерундой» сообщения о том, что она потребляет всего 900 калорий в день, чтобы поддерживать вес в 60 килограммов при росте 176 см, пишет Daily Express. Она рассказала, что питается нормально и призвала поклонников не верить «лживым сообщениям в прессе» и не ограничивать себя в еде.

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Если бы я потребляла 900 калорий в день, я была бы похожа на зубочистку. Эта информация выходит за рамки безумия. Я просто ненавижу, когда люди так лгут, потому что много людей прочтут это и скажут: "О, она делает это, так что теперь я съем всего 900 калорий". Когда речь заходит о здоровье других людей, я чувствую, что должна вмешаться и сказать: "Подождите минутку", — приводит издание слова модели.

На защиту Клум встала ее партнерша по шоу «Америка ищет таланты» актриса София Вергара. Она заявила, что перед съемками программы они вместе перекусывают в гримерке сандвичами, не считая калории.

Это неправда, вы можете прийти в наши гримерки и посмотреть, что мы едим обычную еду: сэндвичи и прочее, — сообщила Вергара.

Сама Хайди Клум пояснила, что не придерживается строгой диеты. В ее пищевые привычки входят сытный завтрак, состоящий из 3 яиц пашот с куриным бульоном, и отказ от пищи после 8 часов вечера.