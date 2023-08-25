«Чай вдвоем» впервые после распада выступят на всю страну

«Мне в консерватории профессор очень хорошо сказал: вокал, песня — это всего лишь средство передачи энергии. Если ты передал ее правильно, если энергия попала верно, если прямо до мурашек — все, уже не важно, как ты спел — плохо, хорошо», — говорит Костюшкин, обещая ругать участников и отмечая, что исполнитель может быть безголосым, но при этом понравится слушателю, в отличие от обладателя хорошего голоса.