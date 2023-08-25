«Чай вдвоем» впервые после распада выступят на всю страну
Поклонники воссоединившейся популярной группы «Чай вдвоем» впервые увидят дуэт на большой сцене телешоу. Об этом сообщает телеканал «Россия» в пресс-релизе, находящемся в распоряжении «Газеты.Ru».
Спустя 10 лет певцы выступят вместе в транслируемом на всю страну юбилейном пятом сезоне проекта «Ну-ка, все вместе!». Неизвестно, представят они новый материал или новую трактовку старого.
Кроме того, вместе с Сергеем Лазаревым Костюшкин и Клявер станут членами жюри проекта.
«Мне в консерватории профессор очень хорошо сказал: вокал, песня — это всего лишь средство передачи энергии. Если ты передал ее правильно, если энергия попала верно, если прямо до мурашек — все, уже не важно, как ты спел — плохо, хорошо», — говорит Костюшкин, обещая ругать участников и отмечая, что исполнитель может быть безголосым, но при этом понравится слушателю, в отличие от обладателя хорошего голоса.
Клявер отметил, что вместе с Костюшкиным будет исполнять роли «плохого и хорошего полицейского».
«Я, наоборот, считаю, что конкурсантов надо поощрять, даже если они допустили какой-то промах, говорить им: друзья, все мы ошибаемся, кто не ошибается, тот ничего не добивается!» — говорит он.
Участники поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню «Нежная».
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявлял, что поп-дуэт «Чай вдвоем» только выиграет, если его участники снова начнут выступать вместе.