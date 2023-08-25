Бородина поделилась советом, как сохранить сексуальный интерес в паре

Не знаем, как вы, а мы уже ждем, когда по личному блогу Ксении Бородиной или снимут сериал, или напишут книгу — ну это же кладезь ценнейших советов! Кроме шуток, телеведущая, видимо, ввиду богатого жизненного опыта за плечами на рекомендации частенько бывает щедра. И как бы подписчики ни сомневались в ее компетенции, с вопросами идут вновь. Выходит, работает.

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В Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) звезда «Дома-2» снова поделилась своими мыслями по поводу семейной жизни. На откровения Бородину, судя по предыдущим сторис, сподвиг сериал с пикантным сюжетом. Ксюша решила порассуждать о том, почему некоторые мужчины не работают над сексуальными отношениями, а выбирают путь попроще — измену, к примеру.

«Люди вместо того, чтобы работать над отношениями, выбирают самый легкий способ — это пойти и погулять на стороне», — говорит знаменитость.

Вопреки распространенному мнению о том, что в интимных проблемах чаще виновата спутница, Бородина с этим не согласна. Наоборот, считает она, мужчинам над разнообразием в паре следует думать не меньше, чем их возлюбленным.

«Женщинам тоже хочется чему-то удивляться, понимаете?.. Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять, это очень важно», — объяснила Ксения.