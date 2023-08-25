Актриса Софья Синицына призналась, что бросила бывшего мужа Гагариной

Актриса Софья Синицына призналась в комментариях под постом Super.ru, что именно она бросила бывшего мужа певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова.

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"Ребят, это я его бросила. Пусть смотрят кино, все супер, как все мои бывшие", - написала Синицына.

23 августа Super.ru заметил Исхакова в компании новой возлюбленной. Ею оказалась Ольга Ярошевская, которая работает ведущей. У Ярошевской есть 11-летний сын, под ее постами также оставлены свежие лайки от Исхакова.

При этом еще в мае 2023 года ходили слухи о романе экс-супруга Гагариной с матерью ребенка Павла Табакова, актрисой Софьей Синицыной. Тогда Исхаков опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Синицыной, на которой та вплотную прижалась к нему. Она, в свою очередь, показала, как он положил свою руку на ее бедро.