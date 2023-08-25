Телеведущая Бородина рассказала, как сохранить сексуальное влечение в паре
Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге поделилась советом, как сохранить сексуальное влечение в паре.
На днях звезда решила порассуждать о том, почему некоторые мужчины отказываются работать над сексуальными отношениями и идут на измену.
По мнению Ксении, в проблемах в постели отнюдь не всегда виновата женщина. Телеведущая убеждена в том, что мужчины должны регулярно удивлять и радовать своих девушек – в таком случае сексуальная жизнь будет куда более насыщенной.
"Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять, это очень важно", – подчеркнула Бородина.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Бородина показала заменившего ей отца итальянца.
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