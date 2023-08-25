Бородина рассказала, как сохранить сексуальное влечение в паре

На днях звезда решила порассуждать о том, почему некоторые мужчины отказываются работать над сексуальными отношениями и идут на измену.

По мнению Ксении, в проблемах в постели отнюдь не всегда виновата женщина. Телеведущая убеждена в том, что мужчины должны регулярно удивлять и радовать своих девушек – в таком случае сексуальная жизнь будет куда более насыщенной.