Серябкина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике с отдыха и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в море и на фоне скал, указав в качестве локации город Ларнака на Кипре. Звезда предстала перед камерой в сиреневом бикини, которое состояло из топа с узкими треугольными чашками и завязками на шее и стрингов V-образной формы. Также на нескольких фото она дополнила образ полупрозрачным вязаным платьем.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях.

«Зачем надевать бикини меньше по размеру?», «Кажется, купальник немного мал», «Купальнику сложно удержать третий размер», «Дива», «Самая прекрасная», «Лучшая фигура, просто топ», «Классный купальник», «Богиня», — отметили пользователи сети.