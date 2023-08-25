Актер Александр Домогаров опроверг слухи о свадьбе

«Я не знаю, кто распространяет эти ложные слухи, но это человек, который ничего не знает о моих личных делах. В ближайшие два года никто не сможет увидеть мою свадьбу. Когда я приму решение, я буду говорить об этом без сокрытий», — заверил Александр Домогаров.