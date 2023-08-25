Новая девушка Питта вышла в свет и привлекла внимание одной деталью

Новая девушка Брэда Питта вышла в свет и привлекла внимание одной деталью
59-летний актер насчет своей новой спутницы Инес де Рамон, кажется, настроен более чем серьезно. Иначе как объяснить, что теперь 30-летняя подруга Брэда Питта даже носит украшения в честь бойфренда? По крайней мере, так решили поклонники звезды «Однажды в Голливуде», увидев его девушку на улицах Лос-Анджелеса в прошедшую среду.
Все дело в том, что на ее шее фанаты заметили ожерелье с усыпанной бриллиантами буквой B — именно с нее начинается имя знаменитости. Хотя, учитывая все слухи, согласно которым Инес и Брэд уже давно вместе и он даже возил ее в то самое поместье во Франции, из-за которого долго спорил с экс-супругой Анджелиной Джоли, ничего удивительного. А как вдобавок передает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, самому голливудскому красавчику де Рамон очень нравится.
Фанаты, приревновавшие своего любимчика, посчитали, что аксессуар, конечно, ничего, но о каких драгоценных камнях речь, когда твой главный бриллиант — это возлюбленный Питт?
«Везучая женщина. Брэд — ее приз»,
«На ее месте я бы тоже надела такую подвеску»,
«Счастливица», — написали читатели портала.
Впрочем, впечатлил их не столько кулон, сколько сам факт отношений актера с кем-то помимо Джоли. Все-таки ее гневные татуировки, якобы посвященные бывшему мужу, заинтриговали куда больше.