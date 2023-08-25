Рита Дакота призналась, что ее свадьба находится на грани срыва

«Я не парюсь, потому что у меня есть запасные варианты. Завтра утром сгоняю заберу и все. Пофиг. Да и вообще, когда ты выходишь замуж за лучшего человека на земле в кругу самых родных и близких, на любимом острове, то я хоть занавеску обернувшись буду счастлива. Все эти платья — мелочь», — заключила знаменитость.