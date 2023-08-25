Рита Дакота призналась, что ее свадьба находится на грани срыва
Однако исполнительница надеется, что ситуация сама «как-то разрулится»
Певица Рита Дакота в конце мая вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Теперь супруги решили сыграть свадьбу — и не одну, а целых три. В личном блоге знаменитость призналась, что подготовка к торжеству идет не по плану — служба доставки не привезла ей свадебное платье.
«Прислали мне вместо платья, другую коробку. На свадьбу вылетать завтра… Платья нет. Занавес… сказать что я „расстроена“ или „слегка огорчена“?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — заявила Рита.
Однако исполнительница надеется, что ситуация «как-то разрулится».
«Я не парюсь, потому что у меня есть запасные варианты. Завтра утром сгоняю заберу и все. Пофиг. Да и вообще, когда ты выходишь замуж за лучшего человека на земле в кругу самых родных и близких, на любимом острове, то я хоть занавеску обернувшись буду счастлива. Все эти платья — мелочь», — заключила знаменитость.