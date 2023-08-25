Киркорова поймали на жарком поцелуе с красоткой

В сети завирусилась информация, что Киркоров якобы разоблачил свою возлюбленную, с которой проживает в одном доме, выйдя с девушкой в свет. Некоторые пользователи сети утверждали, что любимая сопровождает его на концерте, однако, все вышло не совсем так. Очаровательная блондинка в оранжевом действительно была на выступлении короля эстрады.

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Она поцеловала его в щеку, поблагодарив за яркие эмоции, которые подарил певец, однако, скорее всего, девушка была одной из сотен зрительниц. С артистом ее ничего не связывало. К тому же, яркая фанатка певца была в толпе других лиц, что опять же говорит нам о том, что с Филиппом лично она не знакома.

«Такую бы Филиппу женщину, очень колоритно смотрятся вместе!» — в шутку высказались фанаты звезды.