Блондинка в оранжевом платье: Киркорова поймали на жарком поцелуе с красоткой
В сети завирусилась информация, что Киркоров якобы разоблачил свою возлюбленную, с которой проживает в одном доме, выйдя с девушкой в свет. Некоторые пользователи сети утверждали, что любимая сопровождает его на концерте, однако, все вышло не совсем так. Очаровательная блондинка в оранжевом действительно была на выступлении короля эстрады.
Она поцеловала его в щеку, поблагодарив за яркие эмоции, которые подарил певец, однако, скорее всего, девушка была одной из сотен зрительниц. С артистом ее ничего не связывало. К тому же, яркая фанатка певца была в толпе других лиц, что опять же говорит нам о том, что с Филиппом лично она не знакома.
«Такую бы Филиппу женщину, очень колоритно смотрятся вместе!» — в шутку высказались фанаты звезды.
Однако, говоря о возлюбленной Филиппа, можно сказать, что публика уже нашла несколько кандидатур на роль его женщины. Большинство пользователей подозревают, что король эстрады мог связать жизнь с дизайнером Аникой Керимовой, которая недавно появлялась с ним на первом и ответственном показе маленького сына Филиппа Мартина. Девушка ввела ребенка в мир искусства и сопровождала его на этапах создания собственных образов.